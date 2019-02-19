Молдавские пограничники объяснили, почему не пустили в страну журналистов из РФ
19:00 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Направлявшиеся на интервью с президентом Молдавии Игорем Додоном съемочные группы телеканалов НТВ и "Россия-1" были депортированы, так как не отвечали условиям прохождения границы. Об этом корр. ТАСС заявила во вторник глава пресс-службы пограничной полиции Раиса Новицки.
"Этим лицам было отказано во въезде в Республику Молдова, так как они не указали цель визита и не отвечали условиям прохождения границы", - сказала Новицки. Она отметила, что сотрудников полиции не информировали, что к президенту едут журналисты РФ.
Представитель полиции уточнила, что двух журналистов НТВ отправили обратным самолетом в Москву еще вчера, а сегодня было отказано во въезде еще трем журналистам телеканала "Россия-1", которые также были депортированы.
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