Российский флот следит за маневрами американского эсминца в Черном море

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", организовали непрерывное слежение за американским эсминцем "Дональд Кук", вошедшим в Черное море. Об этом сообщили журналистам во вторник в Национальном центре управление обороной РФ.

"19 февраля 2019 года в 17 часов 00 минут по московскому времени в акваторию Черного моря зашел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Дональд Кук". Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем. Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово- Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", - говорится в сообщении.