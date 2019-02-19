Российский флот следит за маневрами американского эсминца в Черном море
19:20 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", организовали непрерывное слежение за американским эсминцем "Дональд Кук", вошедшим в Черное море. Об этом сообщили журналистам во вторник в Национальном центре управление обороной РФ.
"19 февраля 2019 года в 17 часов 00 минут по московскому времени в акваторию Черного моря зашел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Дональд Кук". Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем. Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово- Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", - говорится в сообщении.
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