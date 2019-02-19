План по вступлению в НАТО Грузия может выполнить за два месяца - президент Зурабишвили
19:45 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грузия могла бы за два месяца выполнить требования, предъявляемые НАТО к кандидатам на вступление в альянс. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью газете "Монд", номер которой выйдет в среду.
"Грузия настолько готова, что в случае, если завтра НАТО предоставит ей план действий по членству, она может выполнить его за два месяца, - сказала Зурабишвили. - Мы остаемся крайне приверженными идее вступления [в НАТО]".
НОВОСТИ
- 19:20 19.02.2019
- Российский флот следит за маневрами американского эсминца в Черном море
- 19:00 19.02.2019
- Молдавские пограничники объяснили, почему не пустили в страну журналистов из РФ
- 18:40 19.02.2019
- Минобороны РФ ответило на информацию СМИ о "другой ракете"
- 18:15 19.02.2019
- Изменение избирательных законов возможно до начала ближайших выборов
- 17:50 19.02.2019
- Для полной отмены муниципального фильтра необходимо повысить устойчивость политической системы - эксперт
- 17:40 19.02.2019
- Единороссы согласились с предложениями о снижении "муниципального фильтра" на выборах
- 17:12 19.02.2019
- У Североатлантического альянса и России совпадают интересы в Афганистане - НАТО
- 17:00 19.02.2019
- Берни Сандерс заявил о планах участвовать в выборах президента США в 2020 году
- 16:32 19.02.2019
- РПЦ открыла бесплатную школу русского языка для детей мигрантов
- 16:12 19.02.2019
- Корабли НАТО ищут мины в Черном море
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать