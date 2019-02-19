План по вступлению в НАТО Грузия может выполнить за два месяца - президент Зурабишвили

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия могла бы за два месяца выполнить требования, предъявляемые НАТО к кандидатам на вступление в альянс. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью газете "Монд", номер которой выйдет в среду.

"Грузия настолько готова, что в случае, если завтра НАТО предоставит ей план действий по членству, она может выполнить его за два месяца, - сказала Зурабишвили. - Мы остаемся крайне приверженными идее вступления [в НАТО]".