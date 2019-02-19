Западным кураторам следует одернуть руководство Украины - МИД РФ

20:49 Источник: НГ-Online

МИД России выступил с комментарием, посвященном ситуации в Донбассе и призывом к Западу повлиять на власти в Киеве.

Тревожные вести приходят с Донбасса. В последнее время наблюдатели СММ ОБСЕ отмечают резкую интенсификацию обстрелов на линии соприкосновения: только за последние две недели ими зафиксировано порядка 10 тыс.нарушений режима прекращения огня, вновь заговорила тяжелая артиллерия. Киев концентрирует в Донецкой и Луганской областях технику и боеприпасы, перебрасывает туда свежие силы, в т.ч. печально известные карательные батальоны. В нарушение Минских соглашений ВСУ применяют БПЛА для корректировки огня, продвигаются вглубь «серых зон».

Вчера в Донецке совершено новое злодеяние – в городе произошли три взрыва, два из которых – в непосредственной близости от места проживания наблюдателей СММ ОБСЕ. По счастливой случайности никто не пострадал.

Исходя из сообщений очевидцев, размещенных в СМИ и соцсетях, можно сделать вывод о схожести случившегося с терактом в августе прошлого года, когда был убит А.В.Захарченко. Похоже, Киев сознательно продолжает «размораживать» ситуацию в регионе, пытаясь запугать его жителей. Все это укладывается в логику набирающей обороты предвыборной кампании П.Порошенко, главная цель которого – переключить внимание избирателя с проблем экономики, социальной сферы, массового обнищания, фактического бегства трудоспособного населения из страны, гонений на духовенство и верующих Украинской православной церкви на военные действия в Донбассе, возложить на Россию ответственность за провалы в собственной политике. В этой игре Киев не останавливается перед самыми гнусными провокациями, пытается втянуть в них наблюдателей ОБСЕ, подставляя их под удар.

Призываем западных кураторов Украины одернуть ее руководство с целью удержать его от военных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями, - говорится в сообщении.