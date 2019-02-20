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Рёнхап: Ким Чен Ын может отправиться с визитом в Китай в марте

07:15 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить с визитом Китай после проведения 27-28 февраля встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ханое. Об этом сообщило в среду агентство Рёнхап со ссылкой на собственные источники в Пекине.

Агентство отмечает, что в прошлом году через неделю после встречи с Трампом в Сингапуре Ким Чен Ын отправился в КНР, чтобы проинформировать ее председателя Си Цзиньпина об итогах переговоров. За месяц до поездки в Сингапур Ким Чен Ын также побывал в Китае.

Не исключено, что так произойдет и в этот раз, полагает источник Рёнхап. "На данный момент высока вероятность визита Ким Чен Ына в Китай в марте", - подчеркнул он. Лидер КНДР за последний год четыре раза встречался с Си Цзиньпином.

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