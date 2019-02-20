Японский боевой самолет F-2 рухнул в море, пилоты выжили

07:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Японии расследует причины падения многоцелевого боевого самолета F-2 Сил самообороны страны, который в среду упал в Японское море у побережья западной префектуры Ямагути. Об этом сообщил в среду глава ведомства Такэси Ивая в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

"Оба летчика спасены и находятся в сознании. На данный момент никакого ущерба [от падения самолета] не зафиксировано. Мы приносим свои извинения за этот инцидент. Мы выясняем причину инцидента и после того, как сделаем это, намерены приложить все усилия для предотвращения подобных случаев", - сказал он.

Как сообщил телеканал NHK, корабли Сил самообороны Японии к настоящему времени смогли обнаружить вероятное место падения истребителя-бомбардировщика.

Самолет вылетел с базы Цуики в префектуре Фукуока вместе с двумя другими F-2 для проведения тренировочного полета и менее чем через час пропал с радаров. Пилотам удалось катапультироваться. Один из них смог зажечь сигнальный факел, что облегчило проведение операции по спасению.