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Сегодня в Москве облачно, осадки и до минус двух градусов

07:50 20.02.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная погода небольшие осадки и до 2 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 20 февраля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«В среду днем Москва и Московская область окажутся под влиянием атмосферных фронтов североатлантического циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от плюс 1 до плюс 3 градусов, по области - от минус 2 до 3 градусов тепла. Ветер юго-западный, 7-12 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление понизится и в середине дня составит 736 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

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