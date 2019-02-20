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Правительство Японии выступает за полную ликвидацию баллистических ракет КНДР всех типов

08:15 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии выступает за полную ликвидацию баллистических ракет КНДР всех типов и любой дальности, а также ее оружия массового уничтожения. Об этом заявил в среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента. Он ответил таким образом на высказанные одним из депутатов подозрения в том, что США на переговорах с КНДР могут удовлетвориться ликвидацией только межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Пхеньяна, способных угрожать американской территории.

"Правительство Японии, - сказал премьер, - ясно требует ликвидации всех баллистических ракет Северной Кореи любой дальности. Мы настаиваем также на уничтожении в проверяемой и необратимой форме не только ее ядерного оружия, но и других видов средств массового уничтожения, включая биологические и химические". Абэ подчеркнул, что неоднократно доводил такую позицию Токио до сведения президента США Дональда Трампа.

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