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Путин выступит сегодня с посланием Федеральному Собранию

08:40 20.02.2019 Источник: РОСБАЛТ

Президент России Владимир Путин выступит сегодня с посланием Федеральному Собранию.

В этом году мероприятие пройдет в Гостином дворе, передает "Росбалт".

Послание президент зачитывает каждый год. Исключением был 2017-й, тогда выступление перенесли на март 2018 года.

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