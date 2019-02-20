Путин выступит сегодня с посланием Федеральному Собранию

08:40 Источник: РОСБАЛТ

Президент России Владимир Путин выступит сегодня с посланием Федеральному Собранию.

В этом году мероприятие пройдет в Гостином дворе, передает "Росбалт".

Послание президент зачитывает каждый год. Исключением был 2017-й, тогда выступление перенесли на март 2018 года.