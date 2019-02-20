Путин выступит сегодня с посланием Федеральному Собранию
08:40 20.02.2019 Источник: РОСБАЛТ
Президент России Владимир Путин выступит сегодня с посланием Федеральному Собранию.
В этом году мероприятие пройдет в Гостином дворе, передает "Росбалт".
Послание президент зачитывает каждый год. Исключением был 2017-й, тогда выступление перенесли на март 2018 года.
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