Лавина в Швейцарии накрыла 12 человек
09:20 20.02.2019 Источник: Российская газета
Четверых раненых горнолыжников-любителей удалось извлечь во вторник днем спасателям, которые работают на месте схода лавины на оживленном склоне швейцарского курорта Кран-Монтана, сообщает Reuters.
Всего, по расчетам специалистов, погребенными под снегом могли оказаться от 10 до 12 человек, о судьбе которых пока ничего неизвестно. Также не поступало сведений о жертвах. "РГ"
НОВОСТИ
- 09:32 20.02.2019
- РФ и Индия совместно создадут гиперзвуковую ракету
- 09:05 20.02.2019
- Мадуро предложил Гуайдо провести выборы
- 09:00 20.02.2019
- Мать Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести
- 08:40 20.02.2019
- Путин выступит сегодня с посланием Федеральному Собранию
- 08:30 20.02.2019
- В Роскачестве рассказали, какие носки дарить мужчинам на 23 февраля
- 08:15 20.02.2019
- Правительство Японии выступает за полную ликвидацию баллистических ракет КНДР всех типов
- 07:50 20.02.2019
- Сегодня в Москве облачно, осадки и до минус двух градусов
- 07:35 20.02.2019
- Японский боевой самолет F-2 рухнул в море, пилоты выжили
- 07:15 20.02.2019
- Рёнхап: Ким Чен Ын может отправиться с визитом в Китай в марте
- 07:00 20.02.2019
- Госдеп: США не стремятся расколоть Сирию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать