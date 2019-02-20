Лавина в Швейцарии накрыла 12 человек

09:20 Источник: Российская газета

Четверых раненых горнолыжников-любителей удалось извлечь во вторник днем спасателям, которые работают на месте схода лавины на оживленном склоне швейцарского курорта Кран-Монтана, сообщает Reuters.

Всего, по расчетам специалистов, погребенными под снегом могли оказаться от 10 до 12 человек, о судьбе которых пока ничего неизвестно. Также не поступало сведений о жертвах. "РГ"

