РФ и Индия совместно создадут гиперзвуковую ракету

09:32 Источник: REGNUM

Уже в ближайшие три — четыре года появится гиперзвуковая ракета воздушного базирования Brahmos-2, которая создаётся совместно Индией и Россией. Ранее прототип ракеты Brahmos-NG на аэрокосмической выставке Aero India 2019 представило российско-индийское предприятие Brahmos Aerospace.

«Гиперзвуковая работа идёт вместе с Россией. Она займёт максимум пять лет», — приводит РИА Новости слова директора департамента информационных технологий компании BrahMos Правина Патхака.



Испытательный пуск перспективной российско-индийской ракеты Brahmos-NG, которая будет устанавливаться на самолёты МиГ-29 и Су-30МКИ, может состояться уже в конце 2023 — начале 2024 года.

Напомним, BrahMos — двухступенчатая крылатая ракета с твердотопливной стартовой первой ступенью, которая разгоняет её до сверхзвуковой скорости, при этом ракета способна лететь к цели на минимальной высоте 10 метров. Дальность её полёта может достигать 400 км. Добавим, что новая Brahmos-NG в отличие от прежней может запускаться не только с самолётов, но и с подлодок из торпедного аппарата. Кроме того она обладает более высокой скоростью — 3,5 маха. ИА REGNUM