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Посольство РФ прокомментировало призыв Украины не показывать фильм "Т-34" в США

10:00 20.02.2019 Источник: НГ-Online

Посольство России в США прокомментировала призыв украинских дипломатов к американским кинотеатрам не показывать фильм «Т-34» про советских военнопленных, несломленных в нацистском концлагере. Заявление российского диппредставительства в Соединенных Штатах опубликовано в Facebook.

В заявлении сказано, что украинское посольство продолжает «открыто вмешиваться» во внутренние дела страны пребывания, а также пытается диктовать свою волю американцам. «Стране-победительнице, в которой живут тысячи выживших в холокосте, ветеранов Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

В заявлении выражена надежду на то, что «столь наглое поведение» Украины получит должную оценку со стороны властей США.


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