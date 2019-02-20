0
0
129
НОВОСТИ

НАТО исследовало возможности манипуляций солдатами с помощью соцсетей

10:05 20.02.2019 Источник: Lenta.ru

Центр стратегических коммуникаций при НАТО провел исследование на тему того, легко ли манипулировать солдатами с помощью социальных сетей. Специалисты создавали фальшивые страницы в Facebook и общались с помощью них с военными. Их выводы публикует Wired.

Исследователи должны были ответить на три вопроса: что можно узнать о военных учениях из открытых источников, о самих военнослужащих из открытых источников и получится ли использовать эти данные для давления на них? На весь эксперимент центр потратил 60 долларов, отмечает издание.

Выяснилось, что профили в Facebook могут дать потенциальным врагам много сведений. Эксперты подчеркнули, что речь идет о профессиональных солдатах, которые, в отличие от гражданских, отлично подготовлены и осведомлены о правилах безопасности.

В течение четырех недель специалисты легко добыли информацию о военных учениях с помощью поддельных страниц сообществ и профилей якобы других военнослужащих, как реальных, так и придуманных. Для привлечения аудитории использовалась обычная реклама в Facebook. Исследователи определили, что некоторых женатых солдат, к примеру, можно шантажировать раскрытием измены, другие оставляли геолокационные следы, по которым легко можно отследить местоположение и передвижение частей, третьих несложно было спровоцировать на нарушение военной дисциплины.

«У каждого есть кнопка. Проблема в том, что личные данные находятся в открытом доступе», — посетовала глава центра Дженис Сартс.

Издание добавляет, что в НАТО уже несколько лет пытаются запретить военным использовать смартфоны во время службы.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 20.02.2019
Премьер Эстонии выступил против автоматического предоставления гражданства негражданам
0
21
11:00 20.02.2019
Производство российских самолетов может быть локализовано в Индии
0
22
10:32 20.02.2019
Налог на самозанятых могут распространить на всю страну в 2020 году
0
90
10:20 20.02.2019
Суд в Таиланде разрешил экстрадировать россиянина в США
0
115
10:00 20.02.2019
Посольство РФ прокомментировало призыв Украины не показывать фильм "Т-34" в США
0
148
09:32 20.02.2019
РФ и Индия совместно создадут гиперзвуковую ракету
0
171
09:20 20.02.2019
Лавина в Швейцарии накрыла 12 человек
0
173
09:05 20.02.2019
Мадуро предложил Гуайдо провести выборы
0
259
09:00 20.02.2019
Мать Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести
0
224
08:40 20.02.2019
Путин выступит сегодня с посланием Федеральному Собранию
0
253

Возврат к списку