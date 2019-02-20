Суд в Таиланде разрешил экстрадировать россиянина в США

10:20

Уголовный суд Бангкока разрешил экстрадировать в США российского гражданина Дмитрия Украинского, приговоренного в Таиланде к 10 годам лишения свободы по обвинению в отмывании денежных средств. Об этом было объявлено в среду на судебном заседании в таиландской столице.

"Суд принял решение об экстрадиции россиянина Дмитрия Украинского в США", - зачитал вердикт судья, добавив, что это первый случай в королевстве, когда одобряются два подобных запроса на одного и того же человека. В прошлом году суд в Таиланде одобрил экстрадицию Украинского в Россию. Отмечается, что решение об экстрадиции в ту или иную страну будут принимать центральные органы власти Таиланда. Россиянин может в течение 30 дней подать апелляцию на сегодняшнее решение суда.



Как пояснил ТАСС консультант по делам иностранных граждан адвокатской коллегии Thailand Bail ("Таиланд бэйл") Нейтан Фини, чья компания представляет интересы Украинского, "необходимо изучить постановление суда, чтобы разобраться, о каком именно органе власти Таиланда идет речь". "В 2008 году изменился закон об экстрадиции, в котором говорится, что решение принимает орган власти, сегодня на суде было сказано, что этим органом является министерство иностранных дел, однако необходимо перепроверить, не вовлечена ли в процесс генеральная прокуратура", - пояснил он.



"14 марта состоится [подача] апелляции по делу об отмывании денежных средств в Таиланде, по которому Украинскому уже вынесен приговор. Если в этот день будет принято положительное для нас решение, то здесь его дело будет завершено", - рассказал Фини. По его словам, в случае подачи апелляции на экстрадицию в США процесс может затянуться еще на год. "Мы не хотим, чтобы он задерживался в тюрьме еще на один год", - подчеркнул он.



15 июля 2016 года Украинский был задержан у своего дома в Паттайе и в тот же день доставлен в изолятор временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Ордер на его арест был выдан таиландским судом в связи с обвинением в отмывании денежных средств на территории США. 1 августа 2016 года заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь подписал запрос в Генеральную прокуратуру Королевства Таиланд о его выдаче российской стороне. Переданным документом предусмотрена как процедура экстрадиции, так и возможность депортации.



Таиланд регулярно депортирует в Россию преступников, разыскиваемых по линии Интерпола. Какого-либо соглашения, регламентирующего процедуры экстрадиции, между государствами до сих пор не заключено.

