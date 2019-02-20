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Налог на самозанятых могут распространить на всю страну в 2020 году

10:32 20.02.2019 Источник: РБК

Вице-премьер Антон Силуанов поручил Минфину и Федеральной налоговой службе подготовить доклад о перспективах распространения налога на самозанятых на всей территории России в 2020 году. 

Налог на профессиональный доход для самозанятых вступил в силу с 1 января 2019 года в четырех регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. 

Самозанятыми считаются физлица, которые получают доходы от предпринимательской деятельности и не имеют наемных сотрудников.​ В зависимости от того, кому самозанятый оказывает услуги (физлицам или юрлицам), ставка налога составляет от 4 до 6%. Пенсионные взносы для самозанятых добровольные.  РБК

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