Производство российских самолетов может быть локализовано в Индии
11:00 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производство российских самолетов МС-21, Ил-114-300, Бе-200 может быть локализовано в Индии. О такой возможности говорится в сообщении Минпромторга по результатам встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с министром торговли, промышленности и гражданской авиации Республики Индия Сурешем Прабху.
"Обсуждая сотрудничество в авиастроительной отрасли, Денис Мантуров подтвердил заинтересованность России в продвижении на индийский рынок гражданской авиационной техники, прежде всего, с учетом возможной локализации производства - это самолеты МС-21, Ил-114-300, а также самолета-амфибии Бе-200, - говорится в сообщении. - Министр также рассказал о готовности российских производителей продолжить поставки в Индию вертолетов, как уже хорошо зарекомендовавших себя моделей Ми-172, так и новых для индийского рынка Ми-171А2 и легкого вертолета "Ансат".
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