Премьер Эстонии выступил против автоматического предоставления гражданства негражданам
11:05 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неграждане Эстонии не смогут автоматически получить гражданство этой страны. Такое мнение в среду высказал премьер-министр, лидер Центристской партии Эстонии Юри Ратас.
"Эстонское государство никогда не станет посылать паспорт домой [негражданину], - сказал он в интервью газете "Постимеэс". - Разговоры о нулевом гражданстве велись, но эту тему предлагала не Центристская партия. Мы говорили то, что люди, которые жили здесь до 21 августа 1991 года и являются лояльными эстонскому государству, могли бы получить гражданство в упрощенном порядке: например, не сдавать экзамен по языку".
"Разумеется, нельзя давать гражданство людям, которые в советское время были связаны с КГБ, - добавил Ратас. - Но первым шагом должно стать то, чтобы детям больше не выдавали серые паспорта".
Ранее Ратас заявлял, что серый паспорт негражданина Эстонии должен постепенно уходить в прошлое. Одним из шагов в этом направлении он назвал намерение правительства автоматически предоставлять гражданство детям неграждан.
Общее число неграждан Эстонии составляет порядка 76 тыс. человек (6% населения страны). С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году она лишены большинства политических, а также ряда социальных и экономических прав.
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