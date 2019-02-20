0
0
138
НОВОСТИ

Андрей Макаревич высказал мнение о количестве идиотов на Земле

11:20 20.02.2019 Источник: Lenta.ru

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре. Музыкант признался, что первое заседание вселило в него надежду на изменения в стране.

Артист подчеркнул, что выступает против практики что-либо запрещать, кроме единственного запрета — «орать по телевизору». «Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80 процентов населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность», — призвал Макаревич.

Музыкант добавил, что «себя зачислил в оставшиеся двадцать процентов» населения.

Андрей Макаревич вошел в новый состав экспертного совета при комитете Госдумы по культуре в начале 2019 года. Первое заседание состоялось в конце января. Сам комитет возглавляет Елена Ямпольская.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:40 20.02.2019
Граждане должны почувствовать заботу государства в сфере здравоохранения, уверен президент
0
18
12:35 20.02.2019
Президент обратил внимание на некорректный перерасчет пенсий при индексации
0
37
12:30 20.02.2019
Бедность придавливает человека. Государство должно ему помочь - Путин
0
39
12:25 20.02.2019
Путин предложил максимально сократить "бюрократическую" составляющую соцобеспечения
0
47
12:15 20.02.2019
Рождение и воспитание детей не должны означать бедность - Путин
0
67
12:10 20.02.2019
Свое послание Федеральному собранию президент посвятил вопросам социального и экономического развития
0
77
12:00 20.02.2019
Предложение США по ЗРС "Пэтриот" не устраивает Турцию - ТВ
0
96
11:32 20.02.2019
Несколько бельгийцев до сих пор получают пенсию, назначенную Гитлером - СМИ
0
122
11:05 20.02.2019
Премьер Эстонии выступил против автоматического предоставления гражданства негражданам
0
161
11:00 20.02.2019
Производство российских самолетов может быть локализовано в Индии
0
174

Возврат к списку