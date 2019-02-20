Андрей Макаревич высказал мнение о количестве идиотов на Земле
11:20 20.02.2019 Источник: Lenta.ru
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре. Музыкант признался, что первое заседание вселило в него надежду на изменения в стране.
Артист подчеркнул, что выступает против практики что-либо запрещать, кроме единственного запрета — «орать по телевизору». «Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80 процентов населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность», — призвал Макаревич.
Музыкант добавил, что «себя зачислил в оставшиеся двадцать процентов» населения.
Андрей Макаревич вошел в новый состав экспертного совета при комитете Госдумы по культуре в начале 2019 года. Первое заседание состоялось в конце января. Сам комитет возглавляет Елена Ямпольская. Lenta.Ru
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