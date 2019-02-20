Предложение США по ЗРС "Пэтриот" не устраивает Турцию - ТВ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не может принять условия актуального предложения США по продаже республике ЗРС "Пэтриот". Об этом в среду в эфире телеканала Эн-ти-ви заявил руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир.

"Мы запрашивали у США "Пэтриоты". Ответ на этот запрос пришел через полтора года. Мы не можем принять условия и детали предложения США в их нынешнем виде", - сказал он.

