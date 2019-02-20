0
0
92
НОВОСТИ

Предложение США по ЗРС "Пэтриот" не устраивает Турцию - ТВ

12:00 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не может принять условия актуального предложения США по продаже республике ЗРС "Пэтриот". Об этом в среду в эфире телеканала Эн-ти-ви заявил руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир.

"Мы запрашивали у США "Пэтриоты". Ответ на этот запрос пришел через полтора года. Мы не можем принять условия и детали предложения США в их нынешнем виде", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:40 20.02.2019
Граждане должны почувствовать заботу государства в сфере здравоохранения, уверен президент
0
18
12:35 20.02.2019
Президент обратил внимание на некорректный перерасчет пенсий при индексации
0
37
12:30 20.02.2019
Бедность придавливает человека. Государство должно ему помочь - Путин
0
39
12:25 20.02.2019
Путин предложил максимально сократить "бюрократическую" составляющую соцобеспечения
0
47
12:15 20.02.2019
Рождение и воспитание детей не должны означать бедность - Путин
0
67
12:10 20.02.2019
Свое послание Федеральному собранию президент посвятил вопросам социального и экономического развития
0
77
11:32 20.02.2019
Несколько бельгийцев до сих пор получают пенсию, назначенную Гитлером - СМИ
0
122
11:20 20.02.2019
Андрей Макаревич высказал мнение о количестве идиотов на Земле
0
142
11:05 20.02.2019
Премьер Эстонии выступил против автоматического предоставления гражданства негражданам
0
161
11:00 20.02.2019
Производство российских самолетов может быть локализовано в Индии
0
174

Возврат к списку