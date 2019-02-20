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НОВОСТИ

Свое послание Федеральному собранию президент посвятил вопросам социального и экономического развития

12:10 20.02.2019 Источник: НГ-Online

В своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил:

"Сегодняшнее послание сосредоточено прежде всего на вопросах внутреннего, социального, экономического развития. Национальные проекты построены вокруг человека, качественной жизни поколений. Наши задачи носят долгосрочный характер. Но работать над стратегическими целями нужно уже сегодня. Период формирования задач, инструментов, целей мы уже прошли. Снижать планку ориентиров нельзя. Задачи отвечают масштабам и скорости перемен в мире. [...]

Людей не обманешь. Они остро чувствуют лицемерие, им важно, что реально сделано, как это улучшает жизнь их семей, и не когда-нибудь, а сейчас. Нам не нужно повторять ошибок прошлого и ждать пришествия коммунизма. Все нужно делать сейчас. Это не федеральные и не ведомственные, а именно национальные проекты, результаты должны быть видны "на земле", в каждом муниципалитете. Мы сейчас можем направить на эти цели колоссальные ресурсы. Их заработали миллионы наших граждан. Уже в ближайшее время граждане должны почувствовать реальные изменения к лучшему".


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