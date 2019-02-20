Граждане должны почувствовать заботу государства в сфере здравоохранения, уверен президент
12:40 20.02.2019 Источник: НГ-Online
Обращаясь к Федеральному собранию президент России не оставил в стороне и тему здравоохранения:
"Уровень доступности медицинской помощи, с одной стороны, вроде как растет, но с другой многих граждан не устраивает. Зачастую к нужному специалисту многодневная очередь. В отдаленных пунктах даже попасть к работнику невозможно. От средних цифр человеку не легче. Медицинская помощь должна быть доступна во всех населенных пунктах. В 2021 году нужно полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники. Бережливая поликлиника - не просто вывеска. Все граждане должны почувствовать заботу государства. Обязательно нужно включить в общую сеть организацию медико-социальной экспертизы. Людей нужно освободить от сбора бессмысленных справок. Специалисты должны получать единовременную выплату при переезде в малонаселенную местность.
За ближайшие 6 лет направим не менее 1 трлн рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями. Речь идет о профилактике и новых технологиях. 80% детей с лейкозом сейчас выздоравливают. Еще недавно выход был только один - обращаться за рубеж. Мы направили на эту сферу ресурсы и силы науки. Принципиальное значение имеет ранняя диагностика. В обязательном порядке человек должен обследоваться на онкологические заболевания, в удобное время, без лишних формальностей".
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