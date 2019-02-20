За 6 лет необходимо ликвидировать все проблемные свалки - Путин

12:45 Источник: НГ-Online

В своем послании Федеральному собраниюсообщил:"Мусорными проблемами не занимались, по сути, никогда. На полигонах скапливались отходы, это горы хлама вблизи жилых кварталов. Кто об этом подумал? А должны были подумать! Отмахиваться от требований граждан недопустимо, эти трудные вопросы обязательно нужно решать. Если все сведется к плате за вывоз мусора, то это не работа, а профанация. Нужно избавиться от безответственных мутных структур. Еще недавно мне лично приходилось вмешиваться в некоторые вопросы. Удивительно, но почти ничего не делалось. Я прошу ОНФ обеспечить действенный гражданский контроль. В ближайшие 2 года нужно ликвидировать 30 проблемных свалок, за 6 лет - все. Необходимо переводить предприятия на более чистые экологические решения. Нужно использовать и сжиженный газ, это принесет результаты.

Нужно установить ответственность промышленных и других компаний, зафиксировать в законе о квотировании выбросов. Влиятельные лоббисты хотят притормозить процесс. Знаю их аргументы: сложная экономическая ситуация, рабочие места. Но так бесконечно продолжаться не может. Прошу принять закон в весеннюю сессию. Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну. В этом году откроются новые национальные парки. Минприроды поручаю провести ревизию заповедных территорий. В заповедниках возможен только экологический туризм".