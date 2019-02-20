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НОВОСТИ

В России порядка 200 тысяч детей посещают школы без нормального отопления и водопровода

12:50 20.02.2019 Источник: НГ-Online

В своем послании Федеральному собранию глава российского государства остановился на теме образования: 

"Нельзя оставлять за скобками проблемы школы. 200 тыс ребят все еще ходят в школы без нормального отопления, водопровода, канализации. Их родителей только раздражают слова о равных возможностях и справедливости. Прошу поддержать такие регионы. Интернет в школе. Все школы должны иметь высокоскоростной Интернет. Скорость должна вырасти минимум в 400 раз".

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