США демонстративно пренебрегли 2 и 4 статьями ДРСМД - Путин

13:25 Источник: НГ-Online

В послании Федеральному собраниюрассказал о ситуации с безопасностью:"Развитие отношений с ЕС отвечает нашим общим интересам. Вынуждены остановиться подробнее на отношениях с США и их выходе из ДРСМД. Да, многое изменилось. Многие страны развивают эти вооружения. Россия и США - нет. Американским партнерам нужно было сказать об этом по-честному. Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных, мобилизуют сателлитов, которые аккуратно подхрюкивают по этому вопросу. США демонстративно пренебрегли 2 и 4 статьями Договора. Запуская ракеты, размещая в Польше и Румынии установки, они нарушили эти положения. Россия не намерена, повторяю это специально, размещать эти ракеты в Европе. Если же США будут это делать, то резко обострится ситуация в сфере международной безопасности. Некоторые такие ракеты могут долететь до Москвы за 10-12 минут. Мы будем вынуждены предусмотреть зеркальные и ассиметричные меры, развернуть вооружения, которые могут быть использованы не только против территорий, с которых запускаются ракеты, но и против территорий, на которых принимаются решения".