Путин предложил США посчитать дальность поражения новых российских видов вооружений

13:35 Источник: НГ-Online

В своем послании Федеральному собранию президент РФсообщил:"Американская сторона уже пыталась получить преимущество за счет глобальных ПРО. Не получилось. Вооружения, о которых я говорил в прошлом году, производятся бесперебойно, по плану. Все "Пересветы" поступят на боевое дежурство. Успешно проходят испытания "Буревестник" и "Посейдон". Весной будет спущена на воду подлодка-носитель этого комплекса.Хочу официально проинформировать вас еще об одной перспективной новинке. Это гиперзвуковая ракета "Циркон".Для защиты национальных интересов России ВМФ будут переданы 7 подлодок в ближайшее время. Завершая тему выхода США из Договора, хочу сказать следующее. Законные интересы России игнорируются. Организуются антироссийские акции, вводятся немотивированные санкции, демонтируется договорно-правовая база международной безопасности. И Россию выставляют в качестве главной угрозы безопасности США. Это неправда. Мы хотим дружеских и равноправных отношений. Мы никому не угрожаем. Все наши действия носят оборонительный характер. Мы имеем дело с деятельными, талантливыми людьми, но среди правящей элиты США есть и люди, увлеченные идеей собственного превосходства. Их право. Но считать-то они умеют. Пусть посмотрят на наши перспективные вооружения и подсчитают дальность поражения.".