0
0
153
НОВОСТИ

Греф ожидает снижения инфляции в России во второй половине 2019 года

14:12 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает замедления инфляции в России во второй половине 2019 года. Вслед за инфляцией вниз пойдут и ставки по кредитам, отметил он.

"Во второй половине года инфляция должна пойти вниз. И за ней ставки пойдут вниз", - сказал Греф журналистам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 20.02.2019
Национальный космический центр в Москве заработает через три с половиной года - Рогозин
0
46
15:12 20.02.2019
Морские полигонные испытания подводного беспилотника "Посейдон" успешно завершены - Шойгу
0
82
15:00 20.02.2019
Суд поместил под домашний арест экс-начальника ярославской колонии, где выявили пытки
0
95
14:32 20.02.2019
В Калмыкии прошел великий буддистский молебен
0
141
14:00 20.02.2019
Во Франции официальным видом спорта стала дуэль на световых мечах
0
168
13:35 20.02.2019
Путин предложил США посчитать дальность поражения новых российских видов вооружений
0
227
13:25 20.02.2019
США демонстративно пренебрегли 2 и 4 статьями ДРСМД - Путин
0
227
13:20 20.02.2019
Путин объяснил, как нужно выстраивать отношения с Россией
0
197
13:05 20.02.2019
Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей - Путин
0
237
13:00 20.02.2019
Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг - президент РФ
0
247

Возврат к списку