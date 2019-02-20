Греф ожидает снижения инфляции в России во второй половине 2019 года

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает замедления инфляции в России во второй половине 2019 года. Вслед за инфляцией вниз пойдут и ставки по кредитам, отметил он.

"Во второй половине года инфляция должна пойти вниз. И за ней ставки пойдут вниз", - сказал Греф журналистам.

