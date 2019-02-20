Греф ожидает снижения инфляции в России во второй половине 2019 года
14:12 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Сбербанка Герман Греф ожидает замедления инфляции в России во второй половине 2019 года. Вслед за инфляцией вниз пойдут и ставки по кредитам, отметил он.
"Во второй половине года инфляция должна пойти вниз. И за ней ставки пойдут вниз", - сказал Греф журналистам.
НОВОСТИ
- 15:32 20.02.2019
- Национальный космический центр в Москве заработает через три с половиной года - Рогозин
- 15:12 20.02.2019
- Морские полигонные испытания подводного беспилотника "Посейдон" успешно завершены - Шойгу
- 15:00 20.02.2019
- Суд поместил под домашний арест экс-начальника ярославской колонии, где выявили пытки
- 14:32 20.02.2019
- В Калмыкии прошел великий буддистский молебен
- 14:00 20.02.2019
- Во Франции официальным видом спорта стала дуэль на световых мечах
- 13:35 20.02.2019
- Путин предложил США посчитать дальность поражения новых российских видов вооружений
- 13:25 20.02.2019
- США демонстративно пренебрегли 2 и 4 статьями ДРСМД - Путин
- 13:20 20.02.2019
- Путин объяснил, как нужно выстраивать отношения с Россией
- 13:05 20.02.2019
- Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей - Путин
- 13:00 20.02.2019
- Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг - президент РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать