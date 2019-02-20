В Калмыкии прошел великий буддистский молебен
14:32 20.02.2019 Источник: НГ-Online
В Калмыкии завершился уникальный четырехдневный буддистский молитвенный фестиваль «Монлам Ченмо» (по-тибетски «Великий молебен»). Он был посвящен буддистскому празднику – Дню явления чудесных сил Будды Шакьямуни. Как рассказали «НГ» в центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни», «в эти праздничные дни кроме обычных ежедневных молитв монахи читают молитвы, восхваляющие «три драгоценности буддизма» – самого Будду Шакьямуни, его учение (дхарму) и буддистскую общину (сангху)».
Считается, что в дни празднования явления чудесных сил Будды, верующие получают «большое благословение», необходимое, чтобы в этой или в одной из своих будущих жизней достичь состояния Будды. Молитвенный фестиваль «Монлам Ченмо» по традиции проводится в первой половине первого лунного месяца Цаган Сар (Белый месяц): именно в эти дни Будда Шакьямуни во время диспута с учителями-иноверцами показал свои чудесные способности. В Степной республике возрождение традиции большого молитвенного фестиваля «Монлам Ченмо» связывают с усилиями Верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.
Андрей Серенко
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