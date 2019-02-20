Морские полигонные испытания подводного беспилотника "Посейдон" успешно завершены - Шойгу
15:12 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Морские испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон" успешно завершены. Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон", - сказал Шойгу, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.
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