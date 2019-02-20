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Доиндексация пенсии до прожиточного минимума коснется около 4 млн пенсионеров - сенатор

16:00 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доиндексация пенсии до прожиточного минимума коснется порядка 4 млн пенсионеров, средства для этого в пенсионной системе есть, сообщил в среду ТАСС глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Уже председатель Пенсионного фонда на встрече мне сказал, что у них такая готовность будет достаточно быстрой, мы [члены Совета Федерации] предложили оперативно внести бюджетные поправки либо через Госдуму, либо через Совет Федерации. Нам здесь тоже все понятно, средств в пенсионной системе достаточно для того, чтобы рассчитаться с 4 млн пенсионеров, которым нужно сделать перерасчет", - пояснил Рязанский.

Он добавил, что уровень пенсий этих 4 млн человек будет доведен до прожиточного минимума, а все доплаты будут идти сверх этой суммы. По словам Рязанского, изменения в бюджет будут внесены в весеннюю сессию.

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