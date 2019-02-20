Снизить давление на бизнес со стороны силовиков нельзя без персональной ответственности за исполнение - Кудрин
16:32 20.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Снизить давление на бизнес со стороны силовиков нельзя без персональной ответственности за исполнение этой установки президента, — считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
В противном случае, по его словам, президенту снова придется констатировать отсутствие продвижения в этой сфере. Эхо Москвы
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