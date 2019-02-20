На Галапагосах найдена гигантская черепаха, считавшаяся вымершей сто лет
17:00 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гигантская черепаха вида Chelonoidis Phantasticus, который в течение ста лет считался вымершим, обнаружена на Галапагосских островах. Об этом в среду в "Твиттере" сообщил Национальный парк Галапагосских островов.
"Участники экспедиции, возглавляемой Национальным парком и организацией Galapagos Conservancy, обнаружили на острове Фернандина взрослую самку черепахи вида Chelonoidis Phantasticus, представители которого, как считалось, вымерли сто лет назад", - сказано в сообщении.
На Галапагосах сейчас обитает в общей сложности 11 видов гигантских черепах. Еще четыре до этого момента считались вымершими. В 1978 году ЮНЕСКО внесла Галапагосские острова в Список объектов всемирного наследия.
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