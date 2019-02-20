0
0
38
НОВОСТИ

На Галапагосах найдена гигантская черепаха, считавшаяся вымершей сто лет

17:00 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гигантская черепаха вида Chelonoidis Phantasticus, который в течение ста лет считался вымершим, обнаружена на Галапагосских островах. Об этом в среду в "Твиттере" сообщил Национальный парк Галапагосских островов.

"Участники экспедиции, возглавляемой Национальным парком и организацией Galapagos Conservancy, обнаружили на острове Фернандина взрослую самку черепахи вида Chelonoidis Phantasticus, представители которого, как считалось, вымерли сто лет назад", - сказано в сообщении.

На Галапагосах сейчас обитает в общей сложности 11 видов гигантских черепах. Еще четыре до этого момента считались вымершими. В 1978 году ЮНЕСКО внесла Галапагосские острова в Список объектов всемирного наследия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 20.02.2019
В России нельзя вести честный бизнес, считают 62% граждан - опрос
0
23
16:32 20.02.2019
Снизить давление на бизнес со стороны силовиков нельзя без персональной ответственности за исполнение - Кудрин
0
96
16:12 20.02.2019
Вооруженного конфликта в Венесуэле исключать нельзя - посол РФ
0
106
16:00 20.02.2019
Доиндексация пенсии до прожиточного минимума коснется около 4 млн пенсионеров - сенатор
0
134
15:32 20.02.2019
Национальный космический центр в Москве заработает через три с половиной года - Рогозин
0
180
15:12 20.02.2019
Морские полигонные испытания подводного беспилотника "Посейдон" успешно завершены - Шойгу
0
207
15:00 20.02.2019
Суд поместил под домашний арест экс-начальника ярославской колонии, где выявили пытки
0
204
14:32 20.02.2019
В Калмыкии прошел великий буддистский молебен
0
217
14:12 20.02.2019
Греф ожидает снижения инфляции в России во второй половине 2019 года
0
248
14:00 20.02.2019
Во Франции официальным видом спорта стала дуэль на световых мечах
0
238

Возврат к списку