В России нельзя вести честный бизнес, считают 62% граждан - опрос
17:12 20.02.2019 Источник: РБК
К предпринимателям в России большинство граждан (89%) относятся положительно, и всего 6% отрицательно, показал опрос «ВЦИОМ-Спутник» (копия его итогов имеется у РБК). Исследование показало постепенное улучшение отношения россиян к бизнесу с 2009 года (тогда положительно относились к предпринимателям 79% опрошенных). Доля тех, кто заявил о негативном отношении, уменьшилась — в 2009 году она составляла 13%.
Но большинство респондентов — 62% — не верят, что в России можно вести честный бизнес, противоположного мнения придерживаются 34% опрошенных. С 2007 года россияне стали более оптимистичны: тогда эти показатели составляли 69 и 21% соответственно. РБК
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