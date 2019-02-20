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В России нельзя вести честный бизнес, считают 62% граждан - опрос

17:12 20.02.2019 Источник: РБК

К предпринимателям в России большинство граждан (89%) относятся положительно, и всего 6% отрицательно, показал опрос «ВЦИОМ-Спутник» (копия его итогов имеется у РБК). Исследование показало постепенное улучшение отношения россиян к бизнесу с 2009 года (тогда положительно относились к предпринимателям 79% опрошенных). Доля тех, кто заявил о негативном отношении, уменьшилась — в 2009 году она составляла 13%.

Но большинство респондентов — 62% — не верят, что в России можно вести честный бизнес, противоположного мнения придерживаются 34% опрошенных. С 2007 года россияне стали более оптимистичны: тогда эти показатели составляли 69 и 21% соответственно.  РБК

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