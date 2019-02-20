Цена на нефть марки Brent продолжает расти
19:40 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года в ходе пятничных торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% по состоянию на 19:10 мск, до $67,07 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в $67 за баррель 19 ноября прошлого года.
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