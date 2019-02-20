Госдеп США: Слова президента Путина являются продолжением пропагандистских усилий России...

21:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США продолжают выполнять условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), тогда как Россия нарушает его уже долгое время. С таким утверждением выступил в среду представитель Госдепартамента на просьбу ТАСС прокомментировать заявления российского лидера Владимира Путина в послании Федеральному собранию.

"Россия долгое время нарушает условия ДРСМД. США предприняли многочисленные попытки, чтобы Россия вернулась к его соблюдению", - утверждал представитель американского дипведомства.

"В отличие от России, предпринимающей усилия по созданию множества новых систем вооружения, включая нестратегическое ядерное оружие, США полностью соблюдают ДРСМД. Комплексы Aegis Ashore ("Иджис эшор") в Румынии и Польше полностью подпадают под условия ДРСМД", - считают в Госдепартаменте. "Слова президента Путина являются продолжением пропагандистских усилий России, направленных на то, чтобы избежать ответственности за действия, нарушающие ДРСМД", - полагает представитель Госдепартамента.