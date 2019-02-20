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НОВОСТИ

Ведущие еврейские организации представили ЕС общий План действий по борьбе с антисемитизмом в Европе

21:20 20.02.2019 Источник: НГ-Online

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) вместе со своими партнёрами из Всемирного еврейского конгресса, Трансатлантического института Американского еврейского комитета и организации Бней-Брит представили Совету Европейского союза и координатору ЕС по борьбе с антисемитизмом Катарине фон Шнурбайн план действий по борьбе с антисемитизмом.

Документ представляет собой беспрецедентный план мер, содержащий конкретные предложения для Евросоюза и стран - участниц ЕС в соответствии с Декларацией Совета ЕС от 6 декабря 2018 года о борьбе с антисемитизмом и разработке общего подхода к вопросам безопасности для усиления защиты еврейских общин и организаций в Европе.

В числе рекомендаций Плана действий – призыв к государствам-членам ЕС принять полную версию рабочего определения антисемитизма, разработанного Международным альянсом в память о Холокосте, и такие важные меры, как усиление взаимодействия с общинами по вопросам безопасности, повышение качества сбора информации о преступлениях на почве ненависти и создание общих руководящих принципов для противодействия антисемитизму через образование. Это позволит добиться позитивных результатов для еврейских общин Европы в долгосрочной перспективе.

Андрей Мельников

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