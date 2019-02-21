Австрия продолжит покупать газ у России и развивать "Северный поток-2"

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия продолжит развивать газопровод "Северный поток - 2" и будет покупать газ из России, потому что он дешевле американского. Об этом заявил в среду федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в эфире австрийского телеканала ORF-2 по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.