Сегодня температура воздуха в Москве превысит средние многолетние значения

07:35 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная погода, временами снег и до 1 градуса тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 21 февраля. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«В четверг днем столичный регион окажется в тыловой части североатлантического циклона. При облачной погоде ожидается временами снег, местами метель, на дорогах гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 2 до 0 градусов, по области до плюс 1 градуса. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Атмосферное давление в середине дня - 735 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в столице и области сохранится пониженный фон атмосферного давления, а температура воздуха превысит средние многолетние значения на 4-5 градусов. Такие погодные условия в сочетании с порывистым ветром и высокой влажностью являются дискомфортными и нагрузочными для организма. Особенно чувствуют эти перемены люди пожилого возраста, страдающие к тому же целым «букетом» хронических заболеваний. Наиболее метеочувствительны лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, воспалительными и посттравматическими болезнями суставов и позвоночника, а высокая влажность и низкое содержание кислорода резко ухудшает самочувствие и вызывает обострение при заболеваниях органов дыхания.