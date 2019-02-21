СМИ: Военный США планировал теракты против политиков и журналистов
07:50 21.02.2019 Источник: РОСБАЛТ
В США по подозрению в подготовке терактов арестован 49-летний лейтенант береговой охраны Кристофер Пол Хассон, передает "Росбалт" со ссылкой на The Washington Post.
В его доме был найден склад оружия и боеприпасов. По информации издания, Хассон планировал теракты, направленные против политиков и журналистов. Кроме того, подозреваемый призывал к «сосредоточенному насилию» для создания «белой родины» и заявлял о своем желании «убить почти каждого человека на Земле».
НОВОСТИ
- 08:15 21.02.2019
- "Цирконы" смогут за 5 минут уничтожить в США ключевые элементы управления
- 07:35 21.02.2019
- Сегодня температура воздуха в Москве превысит средние многолетние значения
- 07:15 21.02.2019
- Австрия продолжит покупать газ у России и развивать "Северный поток-2"
- 07:00 21.02.2019
- Захарова: НАТО нервно реагирует на слова Путина о размещении новых видов вооружений
- 22:00 20.02.2019
- В ООН Америка снова вспомнила про Крым и связанные с этим санкции
- 21:20 20.02.2019
- Ведущие еврейские организации представили ЕС общий План действий по борьбе с антисемитизмом в Европе
- 21:17 20.02.2019
- Госдеп США: Слова президента Путина являются продолжением пропагандистских усилий России...
- 20:10 20.02.2019
- Путин допускает теоретическую возможность, что "партнеры" отключат РФ от Интернета
- 19:55 20.02.2019
- Российская концепция применения ядерного оружия не предусматривает превентивный удар - Путин
- 19:40 20.02.2019
- Цена на нефть марки Brent продолжает расти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать