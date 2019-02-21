СМИ: Военный США планировал теракты против политиков и журналистов

07:50 Источник: РОСБАЛТ

В США по подозрению в подготовке терактов арестован 49-летний лейтенант береговой охраны Кристофер Пол Хассон, передает "Росбалт" со ссылкой на The Washington Post.

В его доме был найден склад оружия и боеприпасов. По информации издания, Хассон планировал теракты, направленные против политиков и журналистов. Кроме того, подозреваемый призывал к «сосредоточенному насилию» для создания «белой родины» и заявлял о своем желании «убить почти каждого человека на Земле».



