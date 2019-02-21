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НОВОСТИ

СМИ: Военный США планировал теракты против политиков и журналистов

07:50 21.02.2019 Источник: РОСБАЛТ

В США  по подозрению в подготовке терактов арестован 49-летний лейтенант береговой охраны Кристофер Пол Хассон, передает "Росбалт" со ссылкой на The Washington Post.

В его доме был найден склад оружия и боеприпасов. По информации издания, Хассон планировал теракты, направленные против политиков и журналистов. Кроме того, подозреваемый призывал к «сосредоточенному насилию» для создания «белой родины» и заявлял о своем желании «убить почти каждого человека на Земле».


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