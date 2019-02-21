"Цирконы" смогут за 5 минут уничтожить в США ключевые элементы управления

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские боевые корабли и подлодки, оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Циркон", смогут за пять минут уничтожить на территории США ключевые элементы управления в том числе ракетами, которые могут быть развернуты в Европе. Об этом заявил журналистам в четверг контр-адмирал в отставке, кандидат технических наук Всеволод Хмыров.

По его словам, управление комплексами, которые США могут развернуть в Европе после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), "будет осуществляться из центров принятия решений, размещенных на территории Американского континента". При этом, полагает Хмыров, наличие "Цирконов" позволит не только создать угрозу ракетам в Европе, "но и обеспечить поражение ключевых элементов системы управления - центров принятия решений".

"Если носитель (подлодка или надводный корабль - прим. ТАСС) с ракетами "Циркон" будет находиться на удалении полутысячи километров от береговой черты, то достичь объекты поражения в прибрежной полосе на глубине не менее 500 километров ракеты смогут за пять минут", - сказал контр-адмирал в отставке. По его словам, "такая гиперзвуковая система, как "Циркон", практически "прошивает" любую систему ПВО и ПРО", и "защиты от нее нет".