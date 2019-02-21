Пожар в жилом дом в Бангладеш унес жизни 81 человека
08:30 21.02.2019 Источник: РОСБАЛТ
В столице Бангладеш Дакке возросло число жертв взрыва и пожара в жилом доме, передает "Росбалт" со ссылкой на Bangladesh Observer.
Представитель службы Махфуз Ривен заявил, что за несколько часов спасатели извлекли из-под завалов тела 81 человека. Как рассказал директор пожарной службы и гражданской обороны Джульфикар Рахман, на месте ЧП могут оставаться еще десятки человек, а шансы найти выживших невелики.
Пострадали не менее 46 человек, пятеро из них находятся в критическом состоянии.
Большая площадь пожара объясняется тем, что в здании располагался также химический склад. Источником возгорания, предположительно, стал газовый баллон.
НОВОСТИ
- 09:32 21.02.2019
- Израиль представил дрон-камикадзе
- 09:20 21.02.2019
- Предложение о наследовании пенсий рассмотрит сегодня Госдума
- 09:05 21.02.2019
- Россия и в этом году не будет платить в бюджет ПАСЕ
- 09:00 21.02.2019
- Экс-генсек НАТО напророчил Белоруссии "войну и аннексию"
- 08:40 21.02.2019
- Консульство Венесуэлы ограбили в Эквадоре
- 08:15 21.02.2019
- "Цирконы" смогут за 5 минут уничтожить в США ключевые элементы управления
- 07:50 21.02.2019
- СМИ: Военный США планировал теракты против политиков и журналистов
- 07:35 21.02.2019
- Сегодня температура воздуха в Москве превысит средние многолетние значения
- 07:15 21.02.2019
- Австрия продолжит покупать газ у России и развивать "Северный поток-2"
- 07:00 21.02.2019
- Захарова: НАТО нервно реагирует на слова Путина о размещении новых видов вооружений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать