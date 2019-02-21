Пожар в жилом дом в Бангладеш унес жизни 81 человека

08:30 Источник: РОСБАЛТ

В столице Бангладеш Дакке возросло число жертв взрыва и пожара в жилом доме, передает "Росбалт" со ссылкой на Bangladesh Observer.

Представитель службы Махфуз Ривен заявил, что за несколько часов спасатели извлекли из-под завалов тела 81 человека. Как рассказал директор пожарной службы и гражданской обороны Джульфикар Рахман, на месте ЧП могут оставаться еще десятки человек, а шансы найти выживших невелики.

Пострадали не менее 46 человек, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Большая площадь пожара объясняется тем, что в здании располагался также химический склад. Источником возгорания, предположительно, стал газовый баллон.