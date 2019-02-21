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НОВОСТИ

Консульство Венесуэлы ограбили в Эквадоре

08:40 21.02.2019 Источник: РОСБАЛТ

Здание консульства Венесуэлы подверглось нападению в эквадорском городе Гуаякиль, передает "Росбалт" со ссылкой на агентство EFE.

Как сообщается, в дипмиссию ворвалась группа из семерых вооруженных грабителей, среди них были три женщины.

Угрожая персоналу, бандиты украли из кассы деньги за оказание консульских услуг, и ударили нескольких сотрудников.

По словам генконсула Венесуэлы в Гуаякиле Фернандо Бельо, нападавшие издевались над сотрудниками из-за политических взглядов, а именно из-за нежелания признавать лидером Венесуэлы главу оппозиции Хуана Гуайдо.


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