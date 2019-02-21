Порошенко заявил, что "российские вооруженные формирования" имеют в Донбассе около 500 танков
10:00 21.02.2019 Источник: УНIАН
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские вооруженные формирования имеют Донбассе не менее 496 танков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления на прениях Генеральной ассамблеи ООН по ситуация на временно оккупированных территориях Украины. «На Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков. Для вашей информации: это количество больше, чем в Германии или Франции, Испании или Италии», - отметил глава государства.
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