0
0
126
НОВОСТИ

Окружение Мадуро просит бизнес открыть счета в РФ, КНР и Индии - СМИ

10:05 21.02.2019 Источник: Газета.Ru

Должностные лица в окружении президента Венесуэлы Николаса Мадуро обратились к представителям около 50 потребительских компаний с просьбой открыть банковские счета в России, Китае, Турции и Индии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух источников, передает Yahoo! Finance.

По данным одного из источников, венесуэльское министерство финансов проведет мастер-классы для представителей компаний, чтобы обучить их открытию счетов в иностранных государствах. Также он рассказал, что представители Мадуро пригрозили компаниям «репрессиями», если они нарушат производство, чтобы дестабилизировать режим действующего президента.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 21.02.2019
Представители стран ЕС согласовали реформу авторского права
0
13
11:20 21.02.2019
Неизвестные попытались сорвать показ фильма в московском офисе "Мемориала"
0
44
11:05 21.02.2019
Россия оказалась в конце рейтинга доступности наркотиков
0
81
11:00 21.02.2019
Во Франции распустят антисемитские ассоциации
0
86
10:32 21.02.2019
Крым стал более "украинским" - Климкин
0
139
10:20 21.02.2019
Реализация предложений Путина потребует 80 млрд руб в 2019 году - Голикова
0
139
10:00 21.02.2019
Порошенко заявил, что "российские вооруженные формирования" имеют в Донбассе около 500 танков
0
178
09:32 21.02.2019
Израиль представил дрон-камикадзе
0
167
09:20 21.02.2019
Предложение о наследовании пенсий рассмотрит сегодня Госдума
0
202
09:05 21.02.2019
Россия и в этом году не будет платить в бюджет ПАСЕ
0
310

Возврат к списку