Окружение Мадуро просит бизнес открыть счета в РФ, КНР и Индии - СМИ
10:05 21.02.2019 Источник: Газета.Ru
Должностные лица в окружении президента Венесуэлы Николаса Мадуро обратились к представителям около 50 потребительских компаний с просьбой открыть банковские счета в России, Китае, Турции и Индии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух источников, передает Yahoo! Finance.
По данным одного из источников, венесуэльское министерство финансов проведет мастер-классы для представителей компаний, чтобы обучить их открытию счетов в иностранных государствах. Также он рассказал, что представители Мадуро пригрозили компаниям «репрессиями», если они нарушат производство, чтобы дестабилизировать режим действующего президента. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:32 21.02.2019
- Представители стран ЕС согласовали реформу авторского права
- 11:20 21.02.2019
- Неизвестные попытались сорвать показ фильма в московском офисе "Мемориала"
- 11:05 21.02.2019
- Россия оказалась в конце рейтинга доступности наркотиков
- 11:00 21.02.2019
- Во Франции распустят антисемитские ассоциации
- 10:32 21.02.2019
- Крым стал более "украинским" - Климкин
- 10:20 21.02.2019
- Реализация предложений Путина потребует 80 млрд руб в 2019 году - Голикова
- 10:00 21.02.2019
- Порошенко заявил, что "российские вооруженные формирования" имеют в Донбассе около 500 танков
- 09:32 21.02.2019
- Израиль представил дрон-камикадзе
- 09:20 21.02.2019
- Предложение о наследовании пенсий рассмотрит сегодня Госдума
- 09:05 21.02.2019
- Россия и в этом году не будет платить в бюджет ПАСЕ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать