Окружение Мадуро просит бизнес открыть счета в РФ, КНР и Индии - СМИ

10:05 Источник: Газета.Ru

Должностные лица в окружении президента Венесуэлы Николаса Мадуро обратились к представителям около 50 потребительских компаний с просьбой открыть банковские счета в России, Китае, Турции и Индии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух источников, передает Yahoo! Finance.

По данным одного из источников, венесуэльское министерство финансов проведет мастер-классы для представителей компаний, чтобы обучить их открытию счетов в иностранных государствах. Также он рассказал, что представители Мадуро пригрозили компаниям «репрессиями», если они нарушат производство, чтобы дестабилизировать режим действующего президента. Газета.Ru

