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НОВОСТИ

Реализация предложений Путина потребует 80 млрд руб в 2019 году - Голикова

10:20 21.02.2019 Источник: Коммерсант.ru

На социальные льготы, которые предложил ввести президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию, в 2019 году потребуется 80 млрд руб., заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, в 2020 году сумма затрат будет больше.  Коммерсантъ

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