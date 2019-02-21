Реализация предложений Путина потребует 80 млрд руб в 2019 году - Голикова
10:20 21.02.2019 Источник: Коммерсант.ru
На социальные льготы, которые предложил ввести президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию, в 2019 году потребуется 80 млрд руб., заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, в 2020 году сумма затрат будет больше. Коммерсантъ
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