Крым стал более "украинским" - Климкин
10:32 21.02.2019 Источник: Газета.Ru
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что с момента присоединения Крыма к России полуостров стал более «украинским».
По словам министра, до присоединения к России Крым был недостаточно «украинским», что заставило Украину заплатить «сверхвысокую цену». При этом за время нахождения в составе России Крым стал более «украинским», считает Климкин.
«За годы борьбы призыв «Крым — это Украина!» стал уже не просто слоганом, а руководством к действию», — объяснил глава украинского МИДа. Газета.Ru
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