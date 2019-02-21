Крым стал более "украинским" - Климкин

10:32 Источник: Газета.Ru

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что с момента присоединения Крыма к России полуостров стал более «украинским».

По словам министра, до присоединения к России Крым был недостаточно «украинским», что заставило Украину заплатить «сверхвысокую цену». При этом за время нахождения в составе России Крым стал более «украинским», считает Климкин.



«За годы борьбы призыв «Крым — это Украина!» стал уже не просто слоганом, а руководством к действию», — объяснил глава украинского МИДа. Газета.Ru

