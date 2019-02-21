Во Франции распустят антисемитские ассоциации

11:00 Источник: REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к роспуску антисемитских ассоциаций или групп, сообщает Le Figaro.

«Я попросил министра внутренних дел начать процедуры по роспуску ассоциаций или групп, которые своим поведением разжигают ненависть, поощряют дискриминацию или призывают к насильственным действиям», — заявил глава государства.



Издание отмечает, что правительство Франции начнет с крайне правых организаций, таких как «Социальный бастион» и «Кровь и честь Франции».



Ранее глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что весной в парламент страны будет внесен законопроект, направленный на противодействие ненависти в интернете. ИА REGNUM