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НОВОСТИ

Во Франции распустят антисемитские ассоциации

11:00 21.02.2019 Источник: REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к роспуску антисемитских ассоциаций или групп, сообщает Le Figaro.

«Я попросил министра внутренних дел начать процедуры по роспуску ассоциаций или групп, которые своим поведением разжигают ненависть, поощряют дискриминацию или призывают к насильственным действиям», — заявил глава государства.

Издание отмечает, что правительство Франции начнет с крайне правых организаций, таких как «Социальный бастион» и «Кровь и честь Франции».

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что весной в парламент страны будет внесен законопроект, направленный на противодействие ненависти в интернете.  ИА REGNUM

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