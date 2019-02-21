0
0
0
НОВОСТИ

Неизвестные попытались сорвать показ фильма в московском офисе "Мемориала"

11:20 21.02.2019 Источник: Эхо Москвы

В Москве попытались сорвать показ трагикомедии «Праздник» о блокадном Ленинграде. Инцидент произошел в офисе правозащитной организации «Мемориал», где проходила дискуссия о фильме.

На показе фрагментов фильма «Праздник» присутствовали члены «Мемориала», сам режиссер картины, актеры, и кинокритик Антон Долин. Однако, как сообщается на странице организации в Фейсбуке, собравшиеся успели спокойно посмотреть лишь первые 10 минут ленты. После этого в здание ворвались люди с георгиевскими ленточками и начали выкрикивать «позор». В дебоширах узнали участников движения SERB. Они обвиняли «Мемориал» в том, что фильм демонстрируют без прокатного удостоверения, а на сам сеанс продают билеты. В правозащитной организации назвали это неправдой. После приезда полиции посторонние ушли, а показ возобновился.

«Праздник» режиссера Алексея Красовского подвергся критике со стороны властей уже после того, как был снят. «Единая Россия» требовала не допустить прокат фильма. После этого режиссер не стал добиваться разрешительных документов, а выложил картину на Youtube.

Красовский снимал кино на деньги, собранные благодаря пожертвованиям. В конце января полиция вызывала режиссера на допрос для проверки источников финансирования фильма.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 21.02.2019
Россия оказалась в конце рейтинга доступности наркотиков
0
66
11:00 21.02.2019
Во Франции распустят антисемитские ассоциации
0
74
10:32 21.02.2019
Крым стал более "украинским" - Климкин
0
126
10:20 21.02.2019
Реализация предложений Путина потребует 80 млрд руб в 2019 году - Голикова
0
133
10:05 21.02.2019
Окружение Мадуро просит бизнес открыть счета в РФ, КНР и Индии - СМИ
0
146
10:00 21.02.2019
Порошенко заявил, что "российские вооруженные формирования" имеют в Донбассе около 500 танков
0
169
09:32 21.02.2019
Израиль представил дрон-камикадзе
0
161
09:20 21.02.2019
Предложение о наследовании пенсий рассмотрит сегодня Госдума
0
196
09:05 21.02.2019
Россия и в этом году не будет платить в бюджет ПАСЕ
0
302
09:00 21.02.2019
Экс-генсек НАТО напророчил Белоруссии "войну и аннексию"
0
237

Возврат к списку