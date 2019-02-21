Неизвестные попытались сорвать показ фильма в московском офисе "Мемориала"

11:20 Источник: Эхо Москвы

В Москве попытались сорвать показ трагикомедии «Праздник» о блокадном Ленинграде. Инцидент произошел в офисе правозащитной организации «Мемориал», где проходила дискуссия о фильме.

На показе фрагментов фильма «Праздник» присутствовали члены «Мемориала», сам режиссер картины, актеры, и кинокритик Антон Долин. Однако, как сообщается на странице организации в Фейсбуке, собравшиеся успели спокойно посмотреть лишь первые 10 минут ленты. После этого в здание ворвались люди с георгиевскими ленточками и начали выкрикивать «позор». В дебоширах узнали участников движения SERB. Они обвиняли «Мемориал» в том, что фильм демонстрируют без прокатного удостоверения, а на сам сеанс продают билеты. В правозащитной организации назвали это неправдой. После приезда полиции посторонние ушли, а показ возобновился.



«Праздник» режиссера Алексея Красовского подвергся критике со стороны властей уже после того, как был снят. «Единая Россия» требовала не допустить прокат фильма. После этого режиссер не стал добиваться разрешительных документов, а выложил картину на Youtube.



Красовский снимал кино на деньги, собранные благодаря пожертвованиям. В конце января полиция вызывала режиссера на допрос для проверки источников финансирования фильма. Эхо Москвы

