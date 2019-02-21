Представители стран ЕС согласовали реформу авторского права
11:32 21.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Послы стран ЕС согласовали реформу авторского права. Об этом сообщается в «Твиттере» Совета ЕС. Новые правила обсуждаются с 2016 года. В центре дебатов два пункта. Первый позволит СМИ получать вознаграждение при повторном использовании их материалов новостными агрегаторами или соцсетями.
Второй пункт направлен на стимулирование таких ресурсов как YouTube лучше вознаграждать авторов контента, в том числе музыкантов. После одобрения реформы на уровне глав МИД стран ЕС у государств Евросоюза будет два года, чтобы изменить национальное законодательство. Эхо Москвы
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