В России появилась вторая женщина-долларовый миллиардер - Forbes
12:32 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй в России женщиной - долларовым миллиардером по версии Forbes, написало издание. Стоимость ее бизнеса, по подсчетам издания, достигла $1,2 млрд.
"Новая оценка стоимости компании позволяет оценить состояние Бакальчук в более чем $1 млрд. Она становится второй женщиной - миллиардером в России после Елены Батуриной", - отмечается в публикации.
Поскольку компания Wildberries не является публичной, ее стоимость оценивалась на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов, уточнили в Forbes.
Интернет-магазин Wildberries продает различные категории товаров, в том числе игрушки, спортивное и детское питание, электронику, книги и т.д. В 2018 г. выручка компании составила $1,7 млрд. Согласно данным портала "СПАРК", Татьяна Бакальчук является единственным владельцем Wildberries.
Первая тройка лидеров рейтинга самых дорогих компаний Рунета по сравнению с 2018 г. также не изменилась. На первом месте остался "Яндекс", стоимость которого оценивается в $10,72 млрд, на втором - Mail.ru Group ($5,36 млрд), на третьем - Avito ($3,85 млрд).
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