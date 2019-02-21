Путин недоволен эффективностью выполнения его поручений по защите бизнеса - Песков
13:00 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тема защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования будет фигурировать в поручениях по итогам послания президента РФ Федеральном собранию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, президент недоволен эффективностью выполнения поручений в этой области и достаточно однозначно озвучил свои установки на этот раз", - сказал Песков, подчеркнув, что стиль, характер и формулировки послания главы государства "предельно конкретны и не допускают каких-то трактовок или какого-то размывания идей и основных ориентиров".
"Главным образом, в послании речь шла о том, чтобы избавиться от этой практики (необоснованного преследования бизнеса - прим. ТАСС), и как раз здесь уже будет формироваться перечень поручений", - заключил пресс- секретарь президента.
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